Van sluimerende onvrede tot onwerkbare situatie: Wapenaar stapte zelf op bij Willem II

Winters trainings­kamp Willem II: Oisterwijk in plaats van Marbella, oefenduel met Cambuur

Willem II gaat in de winterstop op trainingskamp, maar dat gebeurt dichter bij huis dan aanvankelijk de bedoeling was. De Tricolores nemen tussen zondag 2 en zaterdag 8 januari hun intrek in het inmiddels bekende Landgoed De Rosep in Oisterwijk.

17 december