Vangelis Pavlidis van zwaarlijvig jongetje tot clubtopscorer bij Willem II

Mastranestis is er op uitnodiging van de topschutter van Willem II. Die onderstreept met de aanwezigheid van een personal coach zijn ambities om door te groeien. ,,Ik train al zestien jaar met hem”, zegt Pavlidis. ,,Hij was op de academie van Bebidas mijn eerste coach. Hij weet wat hij moet doen om me beter te maken. Daarom doen we wat extra trainingen, met toestemming van Willem II. Soms is mijn broer, die bij Schalke 04 speelt, daarbij aanwezig. Maar door corona kunnen we niet zoveel uitrichten.”