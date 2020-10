Vangelis Pavlidis wil weer hoogvlieger zijn

Willem II in eerste ronde van de beker tegen DOVO of DVS

3 oktober Willem II speelt in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker uit tegen DOVO of DVS. Dat is zaterdagavond bepaald door oud-bekerwinnaar John van Loen, onder toeziend oog van competitieplanner Heinrich Welling. De wedstrijden worden gespeeld op maandag 26, dinsdag 27 of woensdag 28 oktober.