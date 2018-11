Vastgehouden Willem II-fans ondernemen juridische stappen tegen politie en gemeente Amsterdam

eDivisie Viri Sital (Willem II) begint eDivisie met zege op rivaal: ‘Van NAC móét je wel winnen’

17:51 Het eDivisieseizoen is voor Willem II goed begonnen. Op de PlayStation 4 versloeg Viri Sital de grote rivaal NAC in twee potjes FIFA19. In de heenwedstrijd bleef het nog 1-1, de return werd met 2-0 gewonnen. ,,Dit potje zegt niet veel, van NAC móét je wel winnen.”