Verdediger Ryan verlengt contract bij Willem II met twee jaar

Nijhuis fluit topper tussen AZ en Feyenoord, Lindhout krijgt PSV - Willem II

4 februari Bas Nijhuis heeft zondag de leiding over de topper tussen AZ en Feyenoord in Alkmaar. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt. Allard Lindhout is de VAR bij dat duel. Willem II krijgt een dag eerder om 19.45 uur tegen PSV te maken met diezelfde Lindhout, dit keer als scheidsrechter.