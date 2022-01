Verhuur aan FC Den Bosch afgebroken: Zuijderwijk terug op trainingsveld Willem II

Om vlieguren in het betaald voetbal te maken werd Zuijderwijk deze zomer tijdelijk naar De Vliert gestuurd. Bij de Bosschenaren stond hij in de eerste seizoenshelft echter slechts één keer in de basis, mede door blessureleed. Hij viel daarnaast drie keer in.

Nu is besloten dat de huurperiode van Zuijderwijk bij FC Den Bosch wordt afgebroken, hij is inmiddels terug in Tilburg, waar hij maandagochtend meetrainde. Het is nog niet duidelijk of hij nu weer gewoon bij de selectie van Willem II-trainer Fred Grim aansluit, of dat er voor hem een andere optie wordt gezocht. Hij gaat vanaf maandag in ieder geval mee op trainingskamp in Oisterwijk.