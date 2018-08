Verkast Fran Sol binnen Tilburg van club?

Dinsdagochtend verscheen er plotseling een foto van Sol op internet waarin hij in een ander shirt dan dat van Willem II te zien is. Maar geen stress, het betreft een grapje van Willem II-woordvoerder Wouter Janssen. Hij geeft desgevraagd uitleg. ,,Op de website van de fans van Tilburg Trappers stond de afgelopen dagen een gewijzigde afbeelding van de campagne waarmee wij Willem II-seizoenkaarten willen promoten in de stad. met de tekst: 'Wie je ook bent, wat je ook doet, rood, wit, blauw, zit in je bloed.' Die ijshockeyfans hadden 'm zodanig aangepast dat het leek alsof hij van Trappers was. We merkten dat sommige mensen dachten dat Trappers die campagne van ons gejat had, maar wij gaan ervan uit dat het een ludieke actie betrof. Als antwoord daarop hebben wij een foto van Fran Sol in het ijshockey-tenue van Trappers getwitterd. Met daarbij de boodschap dat ze onze campagne wel kunnen stelen, maar van onze spelers af moeten blijven. Met een knipoog uiteraard."