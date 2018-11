Verklaringen lijnrecht tegenover elkaar: 'Gezellige dag' Willem II-fans strandde al op station

4 vragenAlom verontwaardiging over de behandeling van de fans van Willem II in Amsterdam, zaterdag. Over de reden blijft veel onduidelijk. Vier vragen over wat er zaterdag gebeurd is.

1 Wat zegt de politie in Tilburg?

De politie in Tilburg ontkent de collega's in Amsterdam gemeld te hebben dat er onderweg een eetstalletje zou zijn geplunderd. Ook is er volgens een meereizende agent niet verteld dat er fans met een stadionverbod of van de harde kern van Willem II zaterdag per trein op weg waren naar station Amsterdam Centraal. Van een voor Amsterdam alarmerende situatie was geen sprake. Een woordvoerder van de Tilburgse politie ontkrachtte zo maandag enkele belangrijke argumenten die door de Amsterdamse politie voor het optreden tegen fans van Willem II werden aangevoerd.

2. Wat zegt de politie in Amsterdam?

Volgens woordvoerder Nahil Ou-Aissa van de politie in Amsterdam is er door het ingrijpen een confrontatie met de harde kern van Ajax voorkomen. Die hield zich volgens Ou-Aissa al in de buurt van het Centraal Station op. Er zouden bij de fans van Willem II bivakmutsen en vuurwerk zijn aangetroffen. Daaruit leidde de Amsterdamse politie af dat ook fans van Willem II op een confrontatie uit waren. In 2014 was het al eens tot een gewelddadig treffen tussen de harde kernen van de clubs gekomen. In Tilburg is de verontwaardiging over het politie-optreden groot. Fans van Willem II dienden een WOB-verzoek in en overwegen juridische stappen. De gemeente Amsterdam is nu verplicht publiekelijk te verklaren waarom burgemeester Femke Halsema een noodbevel uitvaardigde.

3. Er was dus geen verplicht vervoer per bus?

Nee. De wedstrijd was voor het eerst sinds jaren bestempeld als een duel met een laag risico. Dat er weinig restricties waren, was voor fans van Willem II aanleiding om van het bezoek aan Ajax een gezellige dag te willen maken. De Amsterdamse politie verklaarde maandag dat Willem II-supporters vrij mochten reizen, mits de club inspanningen zou verrichten om een bezoek aan het centrum van Amsterdam te voorkomen. Volgens de fans is dat nooit een voorwaarde geweest. Er is zelfs nog specifiek gevraagd of fans welkom waren in het centrum. Daar was aanvankelijk geen bezwaar tegen, zo bevestigt de supporterscoördinator van Willem II.