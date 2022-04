Vertrekkend hoofd jeugdopleiding Willem II: ‘Mathijsen is loyaal aan mij geweest tot de laatste dag’

opinie Opinie |Brandbrief aan directie van Willem II: doe iets!

Na de kansloze 4-0 nederlaag vrijdagavond in Deventer tegen promovendus Go Ahead Eagles stevent Willem II rechtstreeks af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De totale ineenstorting van de Tricolores, eind september vorig jaar nog de trotse nummer twee van de Eredivisie, lijkt niet meer te stoppen. Zelfs veel super-positivo’s van het type ‘het glas is altijd halfvol’ zien geen enkel aanknopingspunt meer. Ergo; dit al maanden zwalkende matige team is reddeloos verloren.

14 april