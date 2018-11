Vertrouwen in Sol: ‘Willem II-aanvaller heeft capaciteiten om eerste spits van Feyenoord te worden’

In Tilburgse dienst maakte de 26-jarige Sol 40 treffers in 80 duels. Liefst 33 daarvan werden gemaakt in de eredivisie. Het levert de Spanjaard bijna een plaats op in de top-10 topscorers aller tijden van Willem II op het hoogste niveau. De publiekslieveling volgt Piet de Jong (34 treffers), John Feskens (35) en Willy Senders (35) op de voet. Het lijkt enkel een kwestie van tijd voor Sol zichzelf tussen het illustere rijtje schiet.

De vraag is hoe lang Sol voor Willem II behouden kan worden. En of Sol klaar is voor een topclub. Op die laatste vraag reageerden liefst 2441 bezoekers van de website van Brabants Dagblad. De Spanjaard heeft overtuigd, want liefst 1807 (74%) van de lezers sprak het vertrouwen uit in Sol. Volgens hen is de aanvalsleider van de Tricolores er klaar voor om de eerste spits van Feyenoord te worden.