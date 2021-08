Verwarring bij debuterend ‘capitán’ Pol Llonch: ‘Vitesse-spelers begroeten was niet de bedoeling’

Spandoeken­kwes­tie Willem II: nog geen witte rook na eerste gesprek

26 juli Er is na een eerste gesprek nog geen oplossing in de spandoekenkwestie bij Willem II. Op een plek waar jarenlang karakteristieke spandoeken hingen in het stadion, zouden reclameborden moeten komen. Een gesprek tussen algemeen directeur Martin van Geel met vertegenwoordigers van de supporters maandagmiddag was volgens eerstgenoemde ‘constructief’.