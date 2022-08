VIDEO | Kevin Hofland is ‘kritisch opgelucht’ na de eerste zege van Willem II

Hofland: ‘Trainen om het trainen? Dat kan in het vierde elftal van je amateur­club, niet bij Willem II’

Willem II-trainer Kevin Hofland heeft in aanloop naar Telstar-thuis nog maar eens benadrukt dat hij intensiteit eist van zijn spelers, iets wat een terugkerend thema is. Zeker na FC Eindhoven-uit. Ook verklapte hij dat zijn basisopstelling vrijdagavond in de tweede wedstrijd van het seizoen op meerdere posities gewijzigd zal worden.

18 augustus