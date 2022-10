Vier kaarten, één goal: ‘knokspits’ Jeremy Bokila wil het Tilburgse vertrouwen gaan terugbetalen

Meerveld maakt rentree en Kabangu geeft visite­kaart­je af in oefenspek­ta­kel Willem II

Ringo Meerveld heeft voor het eerst in ruim twee maanden tijd weer speelminuten gemaakt voor Willem II. Dat deed de 19-jarige middenvelder in een (spectaculair) oefenduel met TOP Oss. De Tricolores waren afgelopen vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie nog te sterk voor diezelfde tegenstander, maar gaven dit keer een 3-0 voorsprong uit handen: 3-4.

26 september