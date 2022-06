Vier wisselende shirtsponsors Willem II ‘geen vier dubbeltjes op de eerste rang’

Supporters van Willem II zijn nu al klaar voor promotie: ‘Ik denk dat we kampioen worden’

DIESSEN - Al dertig jaar lang is sportpark De Alsie in Diessen het decor van de seizoensouverture van Willem II. Ook zaterdagmiddag weer, toen de plaatselijke RKDSV met 9-0 werd verslagen. De Tilburgse fans zijn ondanks de degradatie in ieder geval klaar voor een nieuw seizoen. ,,Ik denk dat we kampioen worden.”

26 juni