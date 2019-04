Vijf spelers van Trappers sluiten later aan bij Oranje voor WK

Ryan Collier, Reno de Hondt, Danny Stempher, Jordy Verkiel en Giovanni Vogelaar hebben zich bereid verklaard om na de slopende play-offs (al enkele weken om de dag een wedstrijd) de Oranje-selectie van bondscoach Doug Mason te komen versterken in Tallinn. De standby-lijst mag maximaal vijf namen tellen.

Het Nederlands team begint het WK zondag met een wedstrijd tegen Polen. Trappers speelt dan het vierde duel in de finale van de play-off op bezoek bij EV Landshut. Als de stand na die wedstrijd 2-2 is, dan moet dinsdag de beslissing vallen in Tilburg. Oranje heeft dan maandag inmiddels ook al tegen Estland gespeeld.