Vijfhonderd nieuwe aanvragen voor plek op KingSide Willem II

Willem II-cap­tain Peters: 'Wij wisten al lang dat we het mooiste shirt van Nederland hebben'

8 mei Dat het thuisshirt van Willem II uit het seizoen 1958-59 vrijdag is uitgeroepen tot mooiste shirt aller tijden, mag voor aanvoerder Jordens Peters van de Tilburgse club geen verrassing heten. ,,Gekscherend zeggen wij al heel lang dat we het mooiste shirt van Nederland hebben. Stiekem wisten we het dus zelf al.”