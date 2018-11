Viri Sital (Willem II) begint eDivisie met zege op rivaal: ‘Van NAC móét je wel winnen’

Akkaynak voelt wel de vreugde: ‘Mooi dat ik alweer minuten kon pakken’

6:35 Atakan Akkaynak ontworstelde zich dinsdagmiddag aan de grauwheid van een oefenduel in een interlandweek op een grijze novemberdag. De Duitser maakte zijn rentree bij Willem II in het met 1-3 verloren duel met Almere City en toonde zich in zijn nopjes met zijn speelminuten.