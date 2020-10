Vitesse mist sterkmaker tegen Willem II vanwege positieve coronatest

Koster verwacht pittige wedstrijd: ‘Vitesse is uitdaging voor Willem II’

11:18 Trainer Adrie Koster beschouwt de wedstrijd van zaterdagavond tegen Vitesse als een pittige uitdaging voor Willem II. Niet alleen is de Arnhemse club dit seizoen uitstekend op dreef, het 5-3-2 systeem wijkt af van hetgeen de Tilburgse club in de Nederlandse competitie gewend is.