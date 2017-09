Vleugelspitsen spelen wel bij Jong Willem II

Maandagavond speelt Jong Willem II in het stadion in Tilburg tegen Jong FC Eindhoven en dan doen er liefst vier vleugelaanvallers mee bij de ploeg van Dogan Corneille en Edwin Linssen: Jordy Croux, Karim Coulibaly, Mo El Hankouri en Ismail Azzaoui staan allemaal in de basis. Ook middenvelder Daniel Crowley, die zijn basisplaats is kwijtgeraakt bij het eerste elftal, staat aan de aftrap.