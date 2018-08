Voetbalbond Nieuw-Zeeland baalt van voorselectie Michael Woud bij Oranje

De voetbalbond van Nieuw-Zeeland is er niet gelukkig mee dat Willem II-doelman Michael Woud is opgenomen in de voorselectie van Oranje onder 20. De in Auckland geboren keeper speelde al voor verscheidene Nieuw-Zeelandse jeugdteams en maakte al zijn officiële debuut bij de All Whites.

Mocht Woud de uitnodiging accepteren, dan heeft dat overigens geen enkele consequentie voor zijn beschikbaarheid voor Nieuw-Zeeland. Oranje onder 20 speelt in september tegen Portugal een oefeninterland. Alleen officiële interlands, waarbij kwalificatie voor bijvoorbeeld een EK of WK in het geding is, zijn bindend.

Als het om oefenwedstrijden gaat kan Woud volgens de reglementen afwisselend voor zowel Nieuw-Zeeland als Oranje als uitkomen. In de praktijk komt dat zelden voor omdat voetbalbonden vaak afspraken maken. Woud stond overigens al eens eerder op een voorlopige lijst voor Oranje onder 18, maar kreeg toen geen uitnodiging. De grote vraag is op grond waarvan hij nu weer op zo'n voorlopige lijst is geplaatst. Woud kreeg bij Willem II in de voorbereiding maar beperkt speeltijd, terwijl Mattijs Branderhorst afgelopen maandag het doel van Willem II 2 verdedigde.

In Nieuw-Zeeland wordt de 19-jarige Woud, die over twee paspoorten beschikt vanwege zijn Nederlandse vader, gezien als grootste talent onder de lat én als toekomstig eerste doelman van de All Whites. Hij speelde al bij Onder 17, Onder 20, Jong Nieuw-Zeeland en was vorig jaar een van de uitblinkers bij Nieuw-Zeeland tijdens het WK Onder 20.

In juni maakte Woud, die in de zomer van Sunderland naar Willem II verhuisde, in een oefeninterland zijn officiële debuut. Eerder deze maand werd hij node gemist bij het kampioenschap van Oceanië voor de Onder 19, omdat de Tilburgse club hem niet vrijgaf. Ook zonder Woud won Nieuw-Zeeland het toernooi en kwalificeerde voor de WK-eindronde voor landenploegen onder 20 de volgende zomer in Polen. Daaraan kan Woud opnieuw meedoen.