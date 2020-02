Voetbalcarrière Adrie Koster werd in de knop gebroken bij PSV: ‘Het heeft niet zo mogen zijn’

Adrie Koster (65) keert vandaag als coach van Willem II terug naar de omgeving waar hij als speler gemengde gevoelens aan zal bewaren. In het shirt van PSV brak de voetbalcarrière van de talentvolle Zeeuw in de knop. Na een paar jaar tobben deelde hij op 6 december 1982 mee dat hij in overleg met de clubleiding van PSV besloot zijn loopbaan te beëindigen. Een doodschop in een wedstrijd tegen amateurs bleek fataal.