Voetbalsters Willem II van de leg voor 10.000 toeschouwers: ‘Na zeventig minuten was het vrij leeg’

Het is donderdagavond 28 mei 2009. Willem II en AZ staan met evenveel punten bovenaan als ze elkaar in de laatste speelronde treffen in het Koning Willem II Stadion. Het kampioenschap staat op het spel en voor het eerst zijn er tienduizend toeschouwers bij een wedstrijd uit de eredivisie voor vrouwen. Maar na zeventig minuten was het vrij leeg”, herinnert middenveldster Renée Slegers uit Someren zich. Willem II krijgt met 0-6 op de broek. ,,We waren onder de indruk van de setting. We versteenden en presteerden niet zoals we konden.”