Voor Daniel Crowley gaat wens in vervulling

Daniel Crowley keert terug naar Engeland. Daarmee gaat een wens in vervulling voor de 21-jarige middenvelder met het Engelse en Ierse paspoort. Die verklaarde vorig jaar in november al dat de Premier League nog steeds zijn grote doel was.

Zover komt het niet. Crowley gaat naar Birmingham City dat uitkomt in het Championship. Die club is bereid 700.000 Engelse ponden - dat is bijna 800.000 euro - neer te tellen voor Crowley. De keuze is opmerkelijk. Crowley kwam in de jeugd voor stadgenoot Aston Villa, de grote concurrent, uit. Zijn jeugdtrainer Dean Smith is daar nu de hoofdcoach.

Crowley maakt de stap nadat hij 2,5 jaar in de eredivisie in zichzelf investeerde. Eerst deed hij dat bij Go Ahead. Een half jaar later nam Willem II hem over van Arsenal. Bij de Tilburgse club tekende hij een contract voor drie seizoenen.

Dat Willem II een speler van het kaliber Crowley, die als een van de grootste talenten gold, kon halen wekte indertijd veel verbazing. Het werd een deal met allerlei clausules. In het voorjaar werd de Brit, die verklaarde bij een uitnodiging voor de Ierse nationale ploeg te gaan spelen, nog gelinkt aan topclubs in Nederland en Duitsland.

Willem II stond nu voor de keuze: het moest het contract met Crowley openbreken en verlengen of het moest hem verkopen. Anders zou de middenvelder aan het eind van het seizoen zo de deur uit lopen. De interesse van Birmingham werd de laatste week steeds concreter. Dat hij bij de oefenwedstrijd zaterdag tegen TOP Oss niet op tien speelde, maar een wat meer verdedigende rol kreeg op het middenveld was misschien al een voorschot op die ontwikkeling.

Penalty

Het missen van een penalty tegen TOP Oss was de laatste daad van Crowley in het shirt van Willem II. Het was een speler die toch tegenstrijdige gevoelens opwekte. Trainer Erwin van de Looi posteerde hem op de bank. Het was reden voor Crowley om zich een half jaar te laten verhuren aan Cambuur.

Aan de bal was de kleine Engelsman briljant, maar hij verzuimde aanvankelijk mee te verdedigen. Juist in dat laatste aspect maakte hij het afgelopen seizoen een goede ontwikkeling door. Een ander punt van kritiek was dat hij voor een middenvelder te weinig scoorde. Als hij dat wel deed, dan was het vaak een treffer van een hoog gehalte. Het doelpunt vorig seizoen uit tegen FC Groningen - een lob van de rand van het strafschopgebied die via de onderkant van de lat in het net plofte - was een van de mooiste treffers.

Bekerfinale

Rondom de bekerfinale ontstond ook nog een felle polemiek over Crowley. Die werd door de technische staf buiten de ploeg gelaten. Een groot aantal fans kon dat niet begrijpen. Crowley, die op het veld soms over een kort lontje beschikte, stelde zich echter heel professioneel op. Hij vond het jammer dat hij niet aan de aftrap stond, maar legde zich neer bij de beslissing van de technische staf.

Crowley schuwde de verantwoordelijkheid niet om penalty’s te nemen. Dat deed hij met wisselend succes. Voor Cambuur miste hij er een in de play-offs om promotie. In de halve finale van de beker faalde hij vanaf de stip tegen AZ, net als afgelopen zaterdag tegen TOP Oss. Maar vanaf de stip schoot hij tegen VVV Venlo wel de 2000ste treffer van Willem II in de eredivisie binnen. Daarmee kreeg hij een plaats in de geschiedenisboeken van de Tilburgse club.

Het was een van zijn zes doelpunten voor Willem II in beker en competitie. In anderhalf seizoen kwam hij tot 52 wedstrijden. Behalve de treffers zorgde Crowley, die er zich druk om kon maken als hij in zijn ogen een te laag cijfer kreeg in de krant, ook nog voor elf assists.