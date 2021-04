Voor een reeks met vaste basis zoals nu, moeten we terug naar het Willem II van 1987 met Mallien en Farrington

Zelden

Want we moeten 34 jaar terug in de tijd om nog zo’n reeks bij Willem II aan te treffen, in september/oktober 1987. In de eredivisie althans. Maar ook in de jaren dat de Tilburgers in de eerste divisie uitkwamen, is het zoeken met een vergrootglas naar zo'n serie wedstrijden. Eén keer slechts sinds 1987: in 2013 was er zelfs een reeks van zes duels met dezelfde basis-elf.

In beide gevallen ‘stond’ de ploeg blijkbaar al vroeg in het seizoen, aangezien die series al vóór oktober werden neergezet. De huidige reeks zit een stuk verder in de voetbaljaargang, waarin Willem II dan ook lang heeft moeten zoeken naar een succesformatie.