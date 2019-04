Voor Peters wordt bekerfinale met Willem II de grootste wedstrijd uit zijn carrière

Peters vergelijkt het met het kampioenschap in de Jupiler League dat hij met Willem II in 2014 behaalde. ,,Dat zijn toch de grote jongensprijzen.”

De centrale verdediger weet dat het tegen Ajax wel stukken beter moet dan tegen PSV afgelopen donderdag. Willem II had niet veel in te brengen en bij de vrije trap van Michal Sadílek (0-2), al dan niet aangeraakt door Luuk de Jong, zat eigenlijk iedereen mis. ,,Zondag staat daar Matthijs de Ligt, de gevaarlijkste koppers zullen mandekking moeten krijgen. Het is moeilijk om een plan te bedenken tegen een team als Ajax. Wel hebben we in de twee wedstrijden tegen AZ laten zien dat we als team een hoog niveau kunnen halen. Dat moeten we zondag ook halen, anders wordt het een moeilijk verhaal.”

De finale is al twee maanden hét onderwerp van gesprek in Tilburg, er gaan 180 bussen met fans naar De Kuip. ,,Maar na de halve finale moesten we nog zo'n tien wedstrijden in de competitie, we waren nog niet eens veilig", vertelt Peters. ,,Toen hebben we wel tegen elkaar gezegd: we moeten ook in de competitie een goede reeks neerzetten. Als je niet goed in je vel zit, heb je tegen Ajax helemaal niks te vertellen.”

Die goede reeks werd neergezet en Willem II strijdt nog mee om de achtste plek in de competitie, die recht geeft op een plek in de play-offs om Europees voetbal. ,,Maar de kortste weg is toch het winnen van de beker.”

