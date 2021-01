Voor RKC blijft Willem II ‘wedstrijd van het jaar’

video Freek Heerkens: ‘Strijd en dreiging, dat moeten we meenemen richting RKC’

16 januari Freek Heerkens is, nu Jordens Peters op het tweede plan is beland, de aanvoerder van Willem II. In aanloop naar de cruciale uitwedstrijd tegen RKC zondag (12.15 uur) is hij eerlijk: ‘De situatie is penibel, daar hoef je niet omheen te draaien’.