Voormalig NAC-assistent Willem Weijs nieuwe trainer Willem II onder 21

Willem II heeft Willem Weijs aangesteld als trainer voor de selectie onder 21, die het komende seizoen in een nieuwe competitie van de KNVB uit gaat komen. De 33-jarige oefenmeester uit Broekhuizenvorst was sinds 2017 in verschillende functies actief bij NAC. In maart brak hij met de Bredase club.

De aanstelling van Weijs past bij Willem II bij de plannen om de academie naar een hoger niveau te tillen. Hij gaat de komende twee seizoenen voor de hoogste klas van de academie van de Tilburgse club staan. Daar is door de KNVB een nieuwe competitie voor op poten gezet. Willem II onder 21 gaat waarschijnlijk beginnen op het tweede niveau.

Lees ook PREMIUM Willem II onder 21 begint op tweede niveau

Lees meer

Willem II verbaasde de laatste jaren met het aantrekken van jeugdtrainers. Een paar jaar geleden kwam Javier Rabanal er in dienst, een academisch geschoolde Spanjaard. Die had eerder gewerkt in Canada en China. Met de voetbaltrainer uit Tenerife is de Tilburgse club in gesprek over contractverlenging.

Riemersma en Vink geen onbekenden

Een paar jaar geleden kwam er met Tiny Ruijsch een oudere trainer met veel ervaring in dienst van de opleiding. Die was zelfs nog bondscoach geweest van de Arabische Emiraten en hoofdtrainer van MVV en Fortuna Sittard. Na een jaar verdween hij geruisloos van het toneel.

Weijs is voor een aantal mensen bij Willem II geen onbekende. Met Bastiaan Riemersma, hoofd opleidingen van de Tilburgse club, werkte hij samen bij PSV. Gery Vink was jeugdtrainer bij Ajax terwijl hij er in eenzelfde functie in dienst was. De geboren Limburger, die in Eindhoven woont, is bezig met de opleiding UEFA Pro. Met enige vertraging door het corona-virus hoopt hij die na de zomer af te ronden.

Weijs was sinds 2017 in verschillende functies actief bij NAC. In maart brak hij met de Bredase club, waar hij na het ontslag van trainer Ruud Brood zes weken als interim-trainer fungeerde. Na de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Peter Hyballa raakte hij volgens eigen zeggen in een arbeidsconflict met zijn werkgever. Tijdens de gesprekken met Willem II bleken de voetbalvisies overeen te komen.