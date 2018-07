Voormalig Willem II'er Janga zorgt voor primeur met transfer naar Astana

Astana is alweer de zevende club voor Janga, die naast Willem II ook uitkwam voor Excelsior, Omonia Aradippou, FC Dordrecht, AS Trencin en AA Gent. De Curaçaos international streek in januari van dit jaar pas neer in België en beleefde een vliegende start met vier doelpunten en twee assists in zijn eerste zeven wedstrijden. Nu AA Gent met Giorgi Kvilitaia een nieuwe spits heeft aangetrokken, kiest Janga eieren voor zijn geld.

,,Ik wist niet veel over Kazachstan, maar ik heb Astana zien spelen in de Champions League en Europa League", zegt Janga op de clubsite van de de viervoudig landskampioen. Dat hij de eerste Nederlander in dienst van Astana is, laat hem verder koud. ,,Daar kwam ik gisteren achter. Zo is het leven. Ik wil voetballen en van het spel genieten, niet denken aan waar ik vandaan kom. Of dat nou uit Nederland of een ander land is."

Willem II