Voormalig Willem II’er Jordy Croux naar Roda JC

De Belg kwam in 2016 naar Willem II. In zijn eerste seizoen speelde hij 29 wedstrijden waarin hij één keer scoorde. In het seizoen daarna kwam hij in 22 wedstrijden in actie (ook één doelpunt), vorig jaar speelde hij amper nog voor de Tricolores. In de winterstop werd de aanvaller verhuurd aan MVV, hij scoorde drie keer voor de Zuid-Limburgers in veertien wedstrijden.