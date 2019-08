Voormalig Willem II’er Palacios naar Los Angeles FC

Palacios kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor de Tricolores. De 20-jarige verdediger kende een prima jaar in de eredivisie en werd met Ecuador derde op het WK onder 20.

Ook Barcelona had belangstelling voor de vleugelverdediger, voor een plek in het tweede elftal. Palacios koos toch voor een verblijf in de Verenigde Staten. Voor hoe lang hij tekent, maakte de club nog niet bekend.