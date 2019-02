Voormalig Willem II’ers Mariana en Sektioui als trainers tegenover elkaar

In het begin van de eeuw waren het ploeggenoten. Zaterdag staan Youssef Mariana (44) en Tarik Sektioui (41) tegenover elkaar als trainers bij een degradatieduel in de Marokkaanse competitie. Dat gebeurt bij de wedstrijd tussen Marrakesh en Moghreb Tetouan in de Botola Pro, de hoogste Marokkaanse divisie.

Sektioui speelde 3,5 jaar bij Willem II en maakte in 2004 deel uit van de grote verhuizing naar AZ. Hij mislukte bij FC Porto, keerde bij RKC Waalwijk nog even op Nederlandse bodem terug en sloot zijn voetballoopbaan in Marokko af. Sinds 2013 is hij actief als trainer.

Mariana was bij Willem II de vaste ploeggenoot van Sektioui. Hij speelde vier jaar in Tilburg en sloot in 2011 zijn loopbaan bij Kawkab Marrakesh af. Van diezelfde club is hij nu interim-trainer. Mariana zat er al een jaar als hoofdverantwoordelijke op bank en was er ook al assistent.

Marokkaanse voetbal

Dat het tot een confrontatie tussen de beide spelers met een Willem II-verleden komt is te wijten aan de Marokkaanse voetbal. Sektioui zou er als assistent in dienst treden van Mark Wotte, de voormalig trainer van Willem II, die bondscoach is van onder 23. Het team onder 20 zou hij zelf onder handen nemen. Dat bleef beperkt tot een wedstrijd. ,,De Marokkaanse voetbalbond draalde te lang met het aanbieden van het contract”, vertelt Wotte.