Voormalig Willem II-voorzitter Jan Vullings (83) overleden

Vullings werd in 1996 voorzitter van Willem II en bekleedde die functie negen jaar lang. Met het aanstellen van Co Adriaanse als trainer en Martin van Geel als technisch directeur werd een succesvolle periode ingeluid. Na 35 jaar plaatste de club zich in 1998 weer voor Europees voetbal en een jaar later zelfs voor de Champions League. In 2005 zag Vullings de Tricolores voor de derde maal Europa in gaan. Onder het bewind van Vullings steeg de begroting naar een hoogte van 12 miljoen euro.