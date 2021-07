Voorpublicatie jubileumboek: Willem II had in 1955 Europa in gekund...

In 1955 wordt voor het eerst om de Europa Cup voor landskampioenen gestreden, een noviteit die als een initiatief van het Franse sportdagblad L‘Équipe door de UEFA is omarmd. Willem II is er als landskampioen van Nederland niet bij, PSV wel. Eerste keus is evenwel Holland Sport, een club afkomstig uit de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond. Holland Sport krijgt die eer omdat het ruim bovenaan staat in de Eerste Klasse A - ver voor MVV en NAC - als op 3 februari de eerste uitnodigingen in Parijs op de post gaan. De Franse initiatiefnemers hebben gemakshalve aangenomen dat de Eerste Klasse A de hoogst genoteerde afdeling is in Nederland. Dat de drie andere Eerste Klassen op hetzelfde niveau spelen, is door L‘Équipe over het hoofd gezien.