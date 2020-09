Voorzitter supportersclub van Willem II: ‘Overheid zet de clubs te kakken’

Correct verlopen

In het stadion van Willem II is een competitieduel gespeeld waarbij beperkt publiek welkom was. Van den Dries was er zelf bij tegen Heracles. ,,Dat is allemaal correct verlopen. De eerste helft dacht ik geregeld: ‘wat doe ik hier’. Er gebeurde helemaal niets. Na de rust scoorde Willem II drie keer in een paar minuten. Dan spring ik ook even van mijn stoel. Het is al onnatuurlijk genoeg om op deze manier een wedstrijd te moeten volgen.”