Vurnon Anita wil veel dominanter worden bij Willem II

Met een doos in zijn hand meldt Vurnon Anita zich voor het interview voor deze krant. Een föhn, zo lijkt het. Anita moet hard lachen bij die suggestie. ,,Nee joh. Het is een apparaat waarmee je je spieren goed kan laten herstellen.” Dat is nodig deze week met drie wedstrijden. Het was al lang geleden dat hij twee duels in kort tijdsbestek afwerkte. En de volgende wil hij niet missen: Ajax-uit, zaterdagavond. ,,Het zal vreemd zijn om de Arena binnen te stappen als tegenstander van Ajax. Dit wordt de eerste keer.”