Vuurwerk, gezang en toespraak Jordens Peters: supporters zwaaien Willem II uit voor kelderkraker

Er werd vuurwerk afgestoken en gezongen, waarna captain Peters het woord nam. ,,Allemaal bedankt dat jullie hier staan", begon hij. ,,We gaan twee heel zware wedstrijden tegemoet, maar we weten voor wie we het doen: voor jullie. We gaan knokken, daar geven we ons woord voor, en we gaan er alles aan doen om deze mooie club in de eredivisie te houden. Daar hebben we jullie steun bij nodig en daarom zijn jullie hier, dank daarvoor. Nu rest ons nog één ding, en dat is winnen", sprak hij.