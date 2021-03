Vuurwerk in feestweekend: reddingsmissie van ‘het nieuwe Willem II’ in volle gang

,,Joh, who cares?” Terwijl op de achtergrond het toepasselijke ‘Glory Days’ van Bruce Springsteen klinkt en de Willem II-supporters buiten het stadion hun feestvuurwerk de lucht in knallen, haalt Sven van Beek grijnzend zijn schouders op. Het is een paar minuten na de 3-1 zege op SC Heerenveen, als hij de opmerking over het wederom niet vlekkeloze veldspel weerlegt door naar het gouden resultaat te wijzen. ,,We spelen vanuit onze sterkte, dat is op dit moment de lange bal spelen. En waarom ook niet? We hebben er de spelers voor en het is de snelste weg naar het doel. Het hoeft ook helemaal niet mooi, in deze fase.”