VVV en Willem II snakken naar een overwinning

Twee uitzeges in 2020

Willem II pakte na vier opeenvolgende nederlagen in de eredivisie nog wel een punt in de laatste wedstrijd in 2020; tegen Ajax werd het in Tilburg 1-1. In het kalenderjaar 2020 won de ploeg van Adrie Koster slechts twee keer een uitwedstrijd: op bezoek bij AZ op 18 januari (1-3) en het Europa League-duel in Luxemburg met Progrès Niederkorn (0-5). Bezoekjes aan Venlo leveren Willem II zelden veel succes op. De laatste eredivisie-overwinning van de Tricolores in een uitwedstrijd bij VVV dateert zelfs al van 14 december 1991. De wedstrijd bij AZ was de eerste van Willem II in het kalenderjaar 2020; ook een jaar eerder leverde het eerste duel van het kalenderjaar 2019 drie punten op: thuis tegen NAC werd het toen 2-0.