VVV'er Arjan Swinkels: ‘Leuk om terug te zijn in Tilburg’

In de eerste helft hield de VVV-verdediging met Swinkels de nul, na rust wist Willem II toch twee keer te scoren. De eerste treffer was van de nieuwe spits van de Tilburgers, Kwasi Wriedt. Swinkels: ,,Hij schiet ‘m erin. Tot dat moment had hij nog niet veel laten zien. Het is een sterke jongen. Ik hoop dat die jongen het goed gaat doen, maar op dit moment kan ik nog niet heel veel over hem zeggen.”