VVV is de volgende klus voor Willem II

De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op voor Willem II. Na de bekerkraker tegen Roda JC op donderdag en het competitieduel met Sparta zondagmiddag, komt woensdagavond (20.45 uur) VVV op bezoek in Tilburg.

De club uit Venlo zorgde afgelopen weekend voor een stunt door Feyenoord te verslaan, terwijl Willem II op Het Kasteel onderuit ging tegen hekkensluiter Sparta. Promovendus VVV haalde in z’n eerste 21 competitieduels 29 punten, waar de teller voor de Tricolores pas op 17 punten staat. Willem II scoorde weliswaar drie keer meer dan de ploeg uit Venlo (28 om 25 treffers), maar kreeg veel meer tegendoelpunten te verwerken (44 om 27).

Ogbeche

Eerder dit seizoen kwamen beide ploegen in Venlo op 3-3 uit. De grote man aan Willem II-zijde was toen Bartholomew Ogbeche, die de volledige Tilburgse productie voor zijn rekening nam. Met zijn derde treffer, in de 92ste minuut, voorkwam hij een dreigende nederlaag.

In de eredivisie speelden Willem II en VVV in het verleden 13 keer tegen elkaar in Tilburg. Beide clubs wonnen zes keer en eenmaal werd het een gelijkspel. De laatste keer dat de Venlonaren in eredivisieverband een uitwedstrijd in Tilburg speelden, op 9 maart 2013, verloren ze met 1-0. Danny Guijt maakte toen in de 89ste minuut de winnende treffer.

Uitstekend

In het huidige seizoen presteert VVV uitstekend in uitwedstrijden. Tien uitbeurten leverden de ploeg van Maurice Steijn liefst 17 punten op. Willem II is samen met Excelsior de ploeg die in eigen stadion het slechtst presteert in competitieverband. Beide clubs peurden slechts negen punten uit elf thuisduels.