Waar begint de ontdekkingstocht van Jordens Peters, nu zijn huwelijk met Willem II écht over is?

Géén Willem II-func­tie voor clubicoon Peters: ‘Mijn ambities en de mogelijkhe­den bij de club zijn geen goede match’

27 september Jordens Peters krijgt voorlopig géén officiële functie in de organisatie van Willem II. Dat is de uitkomst van ‘meerdere gesprekken’ met de ex-aanvoerder. ,,Willem II kan Peters momenteel niet de functie en het toekomstperspectief bieden die passen bij de ambities van de oud-speler en de huidige indeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de club", zo klinkt het.