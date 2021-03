Waar ligt de toekomst van Peters? Willem II en captain hakken pas ná het seizoen knopen door

Gesprekken

Dat betekent overigens niet dat zij in de zomer hoe dan ook transfervrij gaan vertrekken. ,,Met beiden hebben we een aantal keer gesproken over de toekomst", zo laat technisch directeur Joris Mathijsen weten. ,,Met Freek hebben we de intentie door te gaan en volgen gesprekken over een nieuw contract. Voor hem is het nu hoofdzaak goed te revalideren om in de laatste fase van het seizoen ook op het veld van waarde te zijn voor Willem II.”