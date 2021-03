Waarom Manchester City meekijkt met de Willem II-trainingen van ‘explosieve beer’ Muric

Willem II-doelman Arijanet ‘Aro’ Muric (22) kan de absolute top halen. Dat is althans de mening van keeperstrainer Harald Wapenaar, die dagelijks met hem werkt. ,,Hij is goed én zelfkritisch: hoe lekker is dat?”