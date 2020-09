Wat te verwachten van Rangers FC? Let op Ryan Kent!

Is Rangers nog wel een echte grootmacht?

De in 1872 opgerichte club heeft een mondiaal record-aantal van 54 landstitels, won 33 keer de Schotse beker en veroverde in 1972 de Europacup II. Maar in 2012 had Rangers zoveel schulden (meer dan 150 miljoen) dat het protestantse bolwerk failliet ging en onder een nieuwe eigenaar en met de nieuwe naam Rangers FC op het vierde niveau in Schotland een herstart moest maken. Drie promoties en vier jaar later waren ‘The Gers’ in 2016 terug op het hoogste niveau, maar nog niet met de grote namen in de ploeg zoals die er voor de financiële ineenstorting waren. De afgelopen jaren deden ze in Europees verband van zich spreken met zeges op onder meer Rapid Wien, Sporting Braga, Legia Warschau en Feyenoord. Dit seizoen wil Rangers, dat wereldwijd meer dan 600 supportersverenigingen heeft, eindelijk weer een gooi naar de landstitel doen.

Welke Nederlanders voetbalden bij Rangers?

Het zou een goede vraag zijn voor een voetbalquiz. Noem de elf Nederlandse spelers die voor Rangers uitkwamen. Het antwoord: Arthur Numan, Pieter Huistra, Peter van Vossen, Theo Snelders, Giovanni van Bronckhorst, Michael Mols, Bert Konterman, Ronald de Boer, Frank de Boer, Fernando Ricksen en Ronald Waterreus. En Rangers had met Dick Advocaat een Nederlandse hoofdtrainer van 1998 tot 2002.

Volledig scherm Ronald en Frank de Boer als spelers van Rangers. © AP

Hoe doet Rangers het dit seizoen?

In de competitie begon de ploeg van trainer Steven Gerrard met zeven duels zonder tegentreffer. Afgelopen zondag kreeg keeper John McLaughlin er echter twee om z’n oren in het duel met nummer 3 Hibernians (2-2). In de tweede voorronde van de Europa League schakelde Rangers op Gibraltar zoals verwacht zonder moeite Lincoln Red Imps uit: 0-5. Gezien de goede resultaten in Europa de laatste jaren (vorig seizoen haalde Rangers de laatste 16 in de Europa League) zou het in Glasgow hard aankomen als Willem II in de derde voorronde een spaak in het wiel steekt.

Wat zijn de sterke en zwakke punten van dit Rangers?

De ploeg is er verdedigend op vooruit gegaan door transfers deze zomer. Het middenveld is op dit moment de minste linie, onder meer omdat de ervaren Ryan Jack (28) en Joe Aribo (24) door blessures enige tijd aan de kant staan. Trainer Gerrard wil graag snel nog een goede middenvelder aantrekken, maar het is onwaarschijnlijk dat die er voor donderdag is. Voorin lijkt de deze zomer van Anderlecht overgekomen Kemar Roofe het duel met Willem II niet te gaan halen. Hij raakte geblesseerd tijdens het duel op Gibraltar vorige week.

Volledig scherm Joe Aribo: geblesseerd. © BSR Agency

Op welke speler van Rangers moeten we letten donderdagavond?

Niet alleen wij als kijkers, maar ook Willem II moet letten op Ryan Kent. De 1.73 meter kleine aanvallende middenvelder - voormalig speler van Engeland Onder 20 - kwam vorig jaar over van Liverpool en is de sleutelspeler bij het aanvalsspel van de Schotten. In de eerste acht competitiewedstrijden dit seizoen was hij goed voor vier treffers en drie assists. Ook zesvoudig Colombiaans international Alfredo Morelos (24 jaar en 1.77 meter), moet niet uit het oog worden verloren. Met drie goals en twee assists in zes competitiewedstrijden drukte de spits dit seizoen ook al zijn stempel. En dan is er nog Jermain Defoe, de voormalige topscorer van onder meer West Ham United en Tottenham Hotspur. Zijn optredens blijven meestal beperkt tot invalbeurten. Hij is dan ook al 37 jaar inmiddels.

Volledig scherm Jermain Defoe is inmiddels al 37 jaar. © BSR Agency