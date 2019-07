Weer blinkt een Bredanaar uit bij Willem II: ‘Ik ben me hier echt thuis gaan voelen’

Bredanaars als Jean-Paul van Gastel, Ulrich van Gobbel en Virgil van Dijk excelleerden in het verleden al in het shirt van Willem II. Rick Zuijderwijk, die zaterdag zijn debuut bij de Tilburgse club maakte tegen de Diessense selectie (0-4 winst), zou zich zomaar in dat rijtje kunnen voegen.