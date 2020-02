Weer een kater voor het feest bij Willem II

Willem II voor dertiende jaar uit met carnaval

21 februari Dat Willem II, dat vandaag op bezoek gaat bij Emmen, een verre reis heeft in het carnavalsweekeinde is traditie aan het worden. De laatste twaalf seizoenen was er in of rond het carnavalsweekeinde geen voetbal in Tilburg en waren Heerenveen, Enschede en Almelo de favoriete bestemmingen.