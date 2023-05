Wéér een wisseling bij chaotisch Willem II Onder-21: bliksemvertrek De Haan, Hadouir zesde (!) trainer in krap twee jaar

Op de officiële website van Willem II licht De Haan (die ook werkt als docent op de Vista College-sportopleiding in Limburg) zijn razendsnelle vertrekt toe. ,,De noodzakelijke omstandigheden bij de sportopleiding waar ik al jaren ook met veel plezier werk, nopen mij om terug te keren en de Willem II Jeugdopleiding spijtig genoeg te verlaten.”

‘Hadouir toe aan volgende stap’

Zijn opvolger is Anouar Hadouir, de oud-speler van onder meer Willem II, Roda JC en NAC die nu nog de Onder-18 onder zijn hoede heeft. Hoofd jeugdopleiding Arjan Swinkels daarover: ,,Na een op trainersgebied veelbewogen jaar voor de Onder-21 willen we graag nu al duidelijkheid geven en rust creëren. Anouar heeft de Onder-21 dit jaar vaak geholpen en is gezien zijn persoonlijke ontwikkeling toe aan een volgende stap. We vinden het ook richting andere trainers en begeleiders een mooi teken dat ambitieuze collega’s die zich hier goed ontwikkelen intern kunnen doorstromen.” De opvolger van Hadouir bij de Onder-18 wordt Pim Hendrix, nu nog werkzaam bij de Onder-17.

Quote Om het verhaal compleet te maken: hoofd jeugdoplei­ding Bastiaan Riemersma vertrok na vorig seizoen óók, zijn opvolgers werden Robbie Hendriks en Arjan Swinkels

Dat het ‘een veelbewogen jaar’ is geweest voor de Onder-21, is een understatement van jewelste. Hadouir wordt de zesde (!) eindverantwoordelijke in nog geen twee jaar tijd. In september 2021 vertrok Willem Weijs tijdens het seizoen, hij ging naar Anderlecht. Hij werd opgevolgd door een duo: Bram van de Vinne en Bruno Andrade. In juli 2022 maakte Willem II vervolgens bekend dat Andrade het hoogste jeugdteam alleen zou gaan trainen. Maar niet lang daarna werd bekend dat de ex-aanvaller van de Tricolores assistent werd bij Lommel SK, waar Weijs inmiddels ook was neergestreken.

En dus kon Willem II wéér op zoek. Er werd gekozen voor Peter van den Berg, maar hij schoof in december door naar het eerste elftal, om Reinier Robbemond (de assistent die het stokje had overgenomen van de ontslagen hoofdcoach Kevin Hofland) te gaan assisteren. In februari van dit jaar vond Willem II in De Haan een nieuwe trainer voor de Onder-21, maar ook híj vertrekt nu. En dus mag Hadouir het gaat doen. Om het verhaal compleet te maken: hoofd jeugdopleiding Bastiaan Riemersma vertrok na vorig seizoen óók, zijn opvolgers werden Robbie Hendriks en de eerder genoemde Swinkels.

Sportief zwaar weer

Ondertussen zit de Onder-21 ook sportief in zwaar weer. Iets meer dan een jaar geleden promoveerde het team op de laatste speeldag van de najaarscompetitie naar Divisie 1, het hoogste landelijke jeugdniveau. In de eerste helft van dit seizoen volgde vervolgens weer degradatie naar Divisie 2, waar de Onder-21 nu ook nog eens onderaan staat. En dus dreigt de tweede degradatie in één seizoen tijd.