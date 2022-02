Wéér geen goals, wéér geen punten: ploeterend Willem II blijft wanhopig zoeken naar een meevallertje

Ver weg van het carnavalsfeest in het zuiden van het land, verontschuldigde Fred Grim zich zaterdagavond in het hoge noorden voor het feit dat hij nog maar amper een stem over had. Zoals bij veel mensen in Kruikenstad afgelopen weekend wél het geval geweest zal zijn, kwam dat bij de trainer niet door een dag hossen, maar omdat hij zijn ploeg tegen FC Groningen vanaf de zijkant volop had moeten coachen.