‘Weggestuurde’ Jelte Pal overtuigt Willem II tóch en tekent contract voor twee seizoenen

Pal belandde via de amateurs van BSC en RBC in 2019 bij Willem II Onder-19 en was vorig seizoen speler bij de Onder-21, waar hij zelfs lang niet altijd basisspeler was. Aan het einde van de jaargang mocht hij van trainer Kevin Hofland desondanks aansluiten bij het eerste elftal. Hij debuteerde tegen PSV en viel ook in tegen Heracles Almelo, op het moment dat hij al te horen had gekregen dat hij de club mocht gaan verlaten.