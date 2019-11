Wellenreuther heeft nog niets gehoord van Willem II over nieuw contract

De Duitser is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Victor van den Bogert, nog niet in gesprek met Willem II over een nieuwe verbintenis. Wellenreuther weet ook nog niet of die er wel gaat komen. ,,Ik heb nog niets gehoord, maar sta er wel voor open. Dat geldt ook voor een verbintenis elders. Ik verwacht dat er in januari wel meer duidelijk wordt.”

De Duitse keeper is in Tilburg bezig aan zijn derde seizoen. ,,De laatste weken gaat het ons voor de wind. Iedereen kan zien dat we steeds beter worden, daar zijn we blij mee.” Willem II staat nu op de zesde plek. Dit heeft volgens Wellenreuther vooral met de goede start te maken. ,,Vorig jaar hadden we ook een goed team, maar we zijn dit jaar veel beter begonnen. Daarom is het nu makkelijker om goed te spelen. Er staat minder druk op.”

Dit heeft ook te maken met de komst van verdediger Sebastian Holmén, vindt Wellenreuther. ,,Hij is heel erg goed. We kunnen op hem vertrouwen en dat is heel prettig. Je ziet het ook op de training. Hij kan niet alleen verdedigen maar ook goed voetballen. Dat maakt hem heel compleet.”

Voor Holmén en Wellenreuther wacht zondag de uitwedstrijd bij Groningen. ,,Je wint daar nooit eenvoudig. Vorig jaar wonnen we nipt, dat willen we natuurlijk weer”, vertelt de keeper. Hij is het eens met het feit dat Willem II dat soort wedstrijden moet winnen, als het wat wil betekenen in de competitie. ,,Maar het is niet zo dat je elke wedstrijd wint. We zullen zondag zien wat de uitkomst wordt.” Of het voor Willem II makkelijker is om uitwedstrijden te winnen? ,,Misschien wel. We hebben er soms moeite mee als we het spel moeten maken. We zijn een echt counterteam. Compact spelen ligt ons het best. Als we dan de bal veroveren knallen we erover heen.”